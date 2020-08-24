Японский бренд, известный своим необычным взглядом на повседневную одежду и аксессуары, выпустил новую сумку. Внешне новинка Doublet напоминает коробку из почтового отделения. Только к ней приделали молнию и ремешок, чтобы носить через плечо. Сумка сделана не из картона, как может показаться, а из искусственно состаренной кожи. Для усиления аутентичности сумку украсили почтовыми наклейками и штрихкодами.