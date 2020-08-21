Долгосрочные коллабораторы Фаррелл Уилльямс и adidas Originals анонсировали выход еще одного совместного релиза — коллекции базовой одежды. В нее вошли вещи преимущественно расслабленного кроя: худи, свитшоты, толстовки, шорты и спортивные брюки. Все позиции выполнены из плотного текстурированного хлопка и получили лаконичные однотонные расцветки. Ключевые цвета коллекции — красный, оранжевый, кремово-белый и зеленый. Что касается декоративных решений, то Уилльямс и adidas Originals ограничились лишь маленькими едва заметными вышивками Human Race.