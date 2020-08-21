Модный дом Givenchy выпустил новую линейку ароматов De Givenchy. Девять ароматов пришли на смену коллекции L’Atelier de Givenchy. По задумке бренда восемь композиций олицетворяют модное наследие дома, а девятый аромат — его легко узнать по отличающемуся, темному флакону — служит для них отличным дополнением. Впрочем, его можно использовать и самостоятельно.