Ароматы, посвященные знаковым событиям в истории дома моды.
Модный дом Givenchy выпустил новую линейку ароматов De Givenchy. Девять ароматов пришли на смену коллекции L’Atelier de Givenchy. По задумке бренда восемь композиций олицетворяют модное наследие дома, а девятый аромат — его легко узнать по отличающемуся, темному флакону — служит для них отличным дополнением. Впрочем, его можно использовать и самостоятельно.
Accord Particulier — дамасская роза, пачули, гаитянский ветивер и амброксан
Trouble-Fête — инжир, кунжут, жасмин самбак, ладан, бобы тонка
Sans Artifice — белый чай, имбирь, роза сентифолия, кедр
Peur de Rien — абсолют нарцисса, апельсин тарокко, иланг-иланг
Oiseau Rare — цветок смолосемянника, перец, ваниль, кедр, гайяк
Sans Merci — листья полыни, гаитянский ветивер, пачули
Garçon Manqué — османтус, кожа, ладан, стиракс
Indompté — уд, мандарин, шафран, цветки апельсина
Enflammé — абсолют черной ванили, табак, лабданум, толуанский бальзам, абсолют кофе
Стоимость новых ароматов составит 15 600 р.