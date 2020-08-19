Бренд нестандартной парфюмерии Demeter совместно с сервисом доставки домашней еды для животных «Счастливый животик» выпустил аромат, посвященный шестидесятилетию полета Белки и Стрелки. Создатели парфюма решили воссоздать атмосферу комической станции и соединили во флаконе металлические ноты с запахом озона, земли и пыли.

Аромат «Космос» будет разыгран в социальных сетях «Счастливого животика» и представителя Demeter в России — «Библиотеки ароматов». Розыгрыш начнется 19 августа 2020 года в инстаграме.

Напомним, что это не первая российская коллаборация парфюмерного бренда. Ранее Demeter выпускал совместные ароматы с KFC, парком Горького, чемпионатом мира по шахматам и Третьяковской галереей.