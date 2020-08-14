Рабочая одежда, в которой не захочется работать

Знатоки рабочей одежды и бренд художника Шепарда Фейри объединились для создания капсульной унисекс-коллекции. Совместный релиз сторон состоит из двух частей. Первая — с переосмысленными силуэтами рабочей классики Dickies: куртками Eisenhower, рубашками с короткими рукавами и брюками 873 прямого кроя. Каждая вещь украшена логотипами Obey и представлена в бежевой и темно-синей расцветках. Вторая часть коллекции включает в себя базовые позиции со специально разработанным совместным брендингом.

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Коллаборация Dickies и Obey уже поступила в продажу. В России купить вещи можно в магазинах и на сайте Kixbox. Цены варьируются от 4690 рублей за футболки до 13 990 рублей за куртки.