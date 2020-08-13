Вот уже который год Tyler, The Creator и его Golf Wang не изменяют себе. В новой коллекции бренд продолжает гнуть свою линию — все те же яркие паттерны, пастельные оттенки, эффектный брендинг и непреодолимая тяга к колорблокингу.

В релиз вошли бомберы, куртки с отложными воротниками, жилеты в рабочем стиле, яркие свитера и худи, рубашки и поло с брендингом, расслабленные джинсы и брюки, а также целый ряд футболок с различными принтами. Помимо одежды, в осеннюю коллекцию вошла полноценная линейка аксессуаров: с кепками, шапками, вместительными сумками тоут и мессенджерами, картхолдерами, подвесками, кольцами, ремнями и носками.