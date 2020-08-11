И все они больше напоминают маски.

Южнокорейский бренд выпустил коллекцию виртуальных очков, которые можно примерить в инстаграме. Основная цель проекта, получившего название Redefinition of Eyewear, — по-новому взглянуть на оправы и культуру потребления с помощью дополненной реальности.

В виртуальную коллекцию вошли девять дизайнов, созданных с близкими бренду по духу художниками. В их числе, например, автор масок для Бьорк Джеймс Мерри и грузинский минималист Шалва Никвашвили. В качестве материалов для футуристичных очков, порой напоминающих маски, были использованы золото, цветы, стекло и обсидиан.