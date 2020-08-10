Для самых маленьких волшебников
Шведский масс-маркет-бренд выпускает детскую коллекцию, посвященную вселенной «Гарри Поттера». Если точнее, то Хогвартсу. В капсулу вошли футболки, свитшоты, худи и спортивные брюки — на все вещи нанесены принты c символикой школы магии или почтовой совой. Помимо одежды в коллекции нашлось место и для аксессуаров — шарфов, различных головных уборов, носков и резинок для волос.
В России капсульная коллекция H&M, посвященная вселенной «Гарри Поттера», поступит в продажу 13 августа. Купить одежду и аксессуары можно будет в избранных магазинах, а также на официальном сайте масс-маркет-бренда.