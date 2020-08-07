Лос-анджелесский Музей современного искусства выпустил коллекцию защитных масок для лица с дизайнами, разработанными девятью приглашенными художниками. В их числе значатся Вирджил Абло, Барбара Крюгер, Йоко Оно, Хэнк Уиллис Томас и другие.

Маски, выполненные из хлопка, состоят из двух слоев ткани и оснащены внутренним отделением для установки в маску собственного защитного фильтра. Помимо привычной резинки маска также получила дополнительную шнуровку в нижней части для более надежной фиксации.