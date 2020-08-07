Полноформатная коллекция с одеждой, обувью и аксессуарами.
Немецкий спортивный бренд и российская стилистка наконец-то представили полный лайнап своей совместной коллекции. В нее вошли спортивные костюмы свободного кроя, асимметричные топы и купальники, юбки, платья и комбинезон. Дополняют образы яркие аксессуары: длинные гетры, лаконичные клатчи и, главное, розовая сумка с отделением под ракетки для настольного тенниса.
Особый интерес вызывает обувная часть коллекции, в которой представлены две интерпретации винтажной модели кроссовок SL72 и две пары мюли на каблуках.
Релиз совместной коллекции adidas Originals и Лотты Волковой запланирован на 13 августа. Купить вещи можно будет на официальном сайте спортивного бренда, а также во флагмане на Кузнецком Мосту и в универмаге «Цветной».