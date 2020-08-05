Датский бренд и американский журнал вновь объединились для создания капсульной коллекции. Во второй по счету совместный релиз сторон вошли футболки, худи и рубашки с короткими рукавами.

Все вещи украшены специально отобранными принтами с фотографиями из выпусков Playboy разных лет. Особенно эффектно смотрятся рубашки, которые, в отличие от худи и футболок, покрыты рисунком полностью.