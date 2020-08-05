Принты, которые сразу бросаются в глаза.
Датский бренд и американский журнал вновь объединились для создания капсульной коллекции. Во второй по счету совместный релиз сторон вошли футболки, худи и рубашки с короткими рукавами.
Все вещи украшены специально отобранными принтами с фотографиями из выпусков Playboy разных лет. Особенно эффектно смотрятся рубашки, которые, в отличие от худи и футболок, покрыты рисунком полностью.
Летняя капсульная коллекция Playboy и Soulland уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте датского бренда. Цены варьируются от 60 евро за футболку до 210 евро за рубашку. Там же можно найти некоторые позиции из первой коллаборации сторон, часть которых продается со скидкой.