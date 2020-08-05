В ближайшее время вы не раз увидите этот паттерн.

Немецкий спортивный бренд представил свою последнюю разработку — легкую подошву с технологией амортизации Xetic. Ее основная функция — обеспечение высокого уровня комфорта при ходьбе. Эффектная подошва выглядит так, будто ее напечатали на 3D-принтере, но сделана она не из пластика, а из специальной пены.

Первыми кроссовками Puma, которые получат новую подошву с технологией Xetic, станут Calibrate Runner — беговая модель с легким синтетическим верхом. В дальнейшем спортивный бренд планирует адаптировать новинку под модели из всех своих направлений: бег, тренинг, баскетбол.