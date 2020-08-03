Испанский масс-маркет давно полюбил выпускать коллекции с героями поп-культуры. В этот раз Bershka играет одновременно и на трендовой наивности, и на ностальгических чувствах покупателей, печатая на кроп-топах кукол Bratz и выкладывая логотипы стразами.

Коллекция, будто созданная для того, чтобы залетать в тренды тиктока, уже появилась на сайте бренда.