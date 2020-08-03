По-Bratz-ки!
Испанский масс-маркет давно полюбил выпускать коллекции с героями поп-культуры. В этот раз Bershka играет одновременно и на трендовой наивности, и на ностальгических чувствах покупателей, печатая на кроп-топах кукол Bratz и выкладывая логотипы стразами.
Коллекция, будто созданная для того, чтобы залетать в тренды тиктока, уже появилась на сайте бренда.
Джоггеры, 2999 р.
Платье, 1799 р.
Кроп-топ, 1499 р.
Кроп-топ, 1499 р.
Кроп-топ, 1499 р.
Кроп-топ, 1499 р.
Шорты, 2999 р.
Чехол для телефона, 899 р.
Шопер, 1499 р.