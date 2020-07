Бренд Трэвиса Скотта Cactus Jack выпустил новый релиз. Как говорится, на злобу дня: с антисептиками, защитными масками и инструментами SafeTouch. Все три позиции, объединенные эстетикой пустыни, уже поступили в продажу.

Маска коричневого оттенка из твила украшена брендингом Cactus Jack. Антисептик в прозрачном флаконе получила аромат гуавы и подпись на этикетке «…kills 99 percent of germs… La Flame burns the other 1 percent» («убивает 99 процентов микробов… La Flame (прозвище Трэвиса Скотта) сжигает оставшийся один»). А инструмент SafeTouch, заменяющий прикосновения к поверхностям (кнопкам лифта, ручкам дверей, экрану банкомата) покрыт абстрактным паттерном.