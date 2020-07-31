Все для безопасности поклонников.
Бренд Трэвиса Скотта Cactus Jack выпустил новый релиз. Как говорится, на злобу дня: с антисептиками, защитными масками и инструментами SafeTouch. Все три позиции, объединенные эстетикой пустыни, уже поступили в продажу.
Маска коричневого оттенка из твила украшена брендингом Cactus Jack. Антисептик в прозрачном флаконе получила аромат гуавы и подпись на этикетке «…kills 99 percent of germs… La Flame burns the other 1 percent» («убивает 99 процентов микробов… La Flame (прозвище Трэвиса Скотта) сжигает оставшийся один»). А инструмент SafeTouch, заменяющий прикосновения к поверхностям (кнопкам лифта, ручкам дверей, экрану банкомата) покрыт абстрактным паттерном.
Новый релиз Cactus Jack уже поступил в продажу на официальном сайте Трэвиса Скотта. Санитайзер обойдется в 12 долларов, маска — 25 долларов, инструмент SafeTouch — 30 долларов.