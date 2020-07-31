Мастера онлайн и офлайн

Салон Legend New York не только оправляет своих мастеров на дом к клиентам, но и максимально старается перенести процедуры в онлайн. Как это делается? К примеру, вы можете отправить видео своих волос и пожелания по цвету, а мастера смешают для вас идеальный красящий состав, дополнят набор всеми необходимыми принадлежностями и даже видеоуроком. Для тех, кому страшно экспериментировать с волосами даже в таком формате, Legend New York соорудили наборы для процедур попроще — домашнего коллагенирования волос и специального ухода с кератином.

Волосами салон тоже не стал ограничиваться, в ассортименте вы можете найти наборы для домашнего SPA-ухода за руками или пилинг-ухода за лицом. Все сеты сопровождаются подробными инструкциями и видео.