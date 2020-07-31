Несмотря на ослабленный режим защиты и повсеместное открытие городских пространств, пандемия никуда не исчезла. Салоны красоты и фитнес-центры подстраиваются под новые нормы и предлагают услуги с минимум контакта между людьми. Мы собрали несколько самых интересных процедур нового времени.
Бренд L’Oreal Professionnel сделал акцент на сокращении времени привычных процедур. Если раньше обновление цвета, сложное окрашивание и работа над корнями волос могли занимать 5–7 часов, то с помощью новых продуктов марки и обновленной техники балаяжа поход в салон не затянется больше, чем на час. Идеальный способ привести волосы в привычный вид все так же лучше всего обсудить со стилистом фирменного салона, но если не хотите тратить время, уточните, что вам нужна процедура La French.
Еще одна ускоренная процедура L’Oreal Professionnel, результат которой не страдает от сокращения времени. За 20 минут или максимум час вам нанесут уход для восстановления после обесцвечивания, защиты цвета, питания или блеска, а усилят эффект с помощью паротерапии. Главный ускоритель в таком уходе — специальный стайлер Steampod 3.0, который направляет активные веществам в волосы через пар.
Салон Legend New York не только оправляет своих мастеров на дом к клиентам, но и максимально старается перенести процедуры в онлайн. Как это делается? К примеру, вы можете отправить видео своих волос и пожелания по цвету, а мастера смешают для вас идеальный красящий состав, дополнят набор всеми необходимыми принадлежностями и даже видеоуроком. Для тех, кому страшно экспериментировать с волосами даже в таком формате, Legend New York соорудили наборы для процедур попроще — домашнего коллагенирования волос и специального ухода с кератином.
Волосами салон тоже не стал ограничиваться, в ассортименте вы можете найти наборы для домашнего SPA-ухода за руками или пилинг-ухода за лицом. Все сеты сопровождаются подробными инструкциями и видео.
Салон i like Nails, который, как ясно из названия, специализируется на маникюре и педикюре, решил упростить эти процедуры. Теперь клиенты могут выбрать экспресс-версию процедуры, которую ждали весь карантин. В случае с маникюром ногти обрабатываются необрезным методом, а в быстрой версии педикюра мастер уделяет внимание либо пальцам, либо пяткам.
Тренд на сокращение контактов не только пришел в декоративную отрасль, но и затронул индустрию оздоровления. Так, с помощью абонемента Fitmoss, можно посетить массаж без массажиста. Делается он на специальной массажной кровати, которая в свою очередь обрабатывается антисептиком по всем правилам.