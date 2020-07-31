Очередной расцвет джапанизма, заигрывание с 1980-ми и другие трендовые вещи, на которые стоит обратить внимание.
Классическая олимпийка с приятными яркими акцентами вдоль молнии и на спине.
Если модель Arizona вам приелась, то у Birkenstock есть альтернатива — Kyoto VL.
Тай-дай-рубашка из безупречной капсулы Neighborhood и Gramicci.
Гавайская рубашка для тех, кто ненавидит гавайские рубашки и любит детализированные принты.
Менее эффектные, но не менее практичные сандалии. Переиздание классики 1992 года.
Крепдешиновый платок внушительного размера (120×120) с картой мира в приятных оттенках.
Специальный выпуск модели GA-110, посвященный культовому аниме «One Piece». В России таких всего 60 штук.
Спортивные брюки из нейлона с ну очень широкими штанинами. Рекомендуем не затягивать кулиски и не стесняться сочетаний с формальным стилем.
Нечто среднее между свитшотом и водолазкой — идеальная вещь для ветреных летних вечеров.
Доска с фотографией Beastie Boys авторства Спайка Джонза. Не столько для прогулок на скейте, сколько для коллекции.
Осенняя вещь, которую стоит добавлять в вишлист уже сейчас. Коллекция с Inès de La Fressange появится в магазинах 27 августа.
Классические низкие ботинки Dr. Martens, отсылающие к «Задурманенным головам» Баскии.
Если вы думали, что Premiata — это только кроссовки, то вы ошибались. Обратите внимание на эти мюли в стиле ретрофутуризма.
Непредсказуемый черепаховый принт — заслуга переработанного пластика. Именно из него делаются все украшения бренда.
Очередная интерпретация рабочего пиджака — на этот раз укороченная и с боковыми карманами вместо накладных.
В недавнем летнем релизе Kith обнаружено роскошное и максимально броское кимоно.
Купальник в ретростиле идеально подходит для городских бассейнов или искусственных пляжей Подмосковья.
Вязаное поло — одна из самых недооцененных вещей современного мужского гардероба.
В очередной коллаборации брендов появилась вот такая гибридная модель сандалий-таби.
Удачное заигрывание с ретроэстетикой и современными трендами.
Помимо базовых чинос в арсенале бренда также есть модели в винтажном стиле. Более плотные и с красивой текстурой.