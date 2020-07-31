Очередной расцвет джапанизма, заигрывание с 1980-ми и другие трендовые вещи, на которые стоит обратить внимание.

Олимпийка Puma The Unity Collection

Классическая олимпийка с приятными яркими акцентами вдоль молнии и на спине.

Цена 7490 р.
Сандалии Birkenstock Kyoto VL

Если модель Arizona вам приелась, то у Birkenstock есть альтернатива — Kyoto VL.

Цена 6456 р.
Рубашка Neighborhood x Gramicci

Тай-дай-рубашка из безупречной капсулы Neighborhood и Gramicci.

Цена 23 119 р.
Рубашка Grind London

Гавайская рубашка для тех, кто ненавидит гавайские рубашки и любит детализированные принты.

Цена 12 990 р.
Сандалии Nike ACG

Менее эффектные, но не менее практичные сандалии. Переиздание классики 1992 года.

Цена 5488 р.
Платок Mad Frenzy

Крепдешиновый платок внушительного размера (120×120) с картой мира в приятных оттенках.

Цена 4000 р.
Часы Casio G-Shock x One Piece

Специальный выпуск модели GA-110, посвященный культовому аниме «One Piece». В России таких всего 60 штук.

Цена 20 890 р.
Брюки Reebok Wide Leg Woven

Спортивные брюки из нейлона с ну очень широкими штанинами. Рекомендуем не затягивать кулиски и не стесняться сочетаний с формальным стилем.

Цена 5499 р.
Свитшот Arte Antwerp

Нечто среднее между свитшотом и водолазкой — идеальная вещь для ветреных летних вечеров.

Цена 7747 р.
Доска Girl Skateboards

Доска с фотографией Beastie Boys авторства Спайка Джонза. Не столько для прогулок на скейте, сколько для коллекции.

Цена €79
Пальто Uniqlo x Inès de La Fressange

Осенняя вещь, которую стоит добавлять в вишлист уже сейчас. Коллекция с Inès de La Fressange появится в магазинах 27 августа.

Цена 5999 р.
Ботинки Dr. Martens x Jean-Michel Basquiat

Классические низкие ботинки Dr. Martens, отсылающие к «Задурманенным головам» Баскии.

Цена 10 976 р.
Мюли Premiata

Если вы думали, что Premiata — это только кроссовки, то вы ошибались. Обратите внимание на эти мюли в стиле ретрофутуризма.

Цена 20 950 р.
Серьги Recycle.object

Непредсказуемый черепаховый принт — заслуга переработанного пластика. Именно из него делаются все украшения бренда.

Цена 2300 р.
Куртка Armor Lux

Очередная интерпретация рабочего пиджака — на этот раз укороченная и с боковыми карманами вместо накладных.

Цена £115
Кимоно Kith

В недавнем летнем релизе Kith обнаружено роскошное и максимально броское кимоно.

Цена 21 400 р.
Купальник Cocos

Купальник в ретростиле идеально подходит для городских бассейнов или искусственных пляжей Подмосковья.

Цена 2399 р.
Поло Orlebar Brown

Вязаное поло — одна из самых недооцененных вещей современного мужского гардероба.

Цена £295
Сандалии maharishi x Suicoke

В очередной коллаборации брендов появилась вот такая гибридная модель сандалий-таби.

Цена €169
Сумка Giulia and Camilla x Venturini Trussardi

Удачное заигрывание с ретроэстетикой и современными трендами.

Цена По запросу
Брюки Uniqlo

Помимо базовых чинос в арсенале бренда также есть модели в винтажном стиле. Более плотные и с красивой текстурой.

Цена 2999 р.