Вирджил Абло и Baccarat выпустили совместную коллекцию, получившую название Crystal Clear. В нее вошли стаканы и вазы из матового хрусталя с минималистичной вертикальной гравировкой.

До России, правда, добрались только стаканы. Всего их было выпущено 4000 (каждый пронумерован), и 100 из них можно купить в нашей стране. В комплекте с хрустальными стаканами объемом 500 мл и высотой 14,7 см идут блюдца со специальной гравировкой, крышки и трубочки, предназначенные для многоразового использования.