Дезодорант для инстаграма, бодрящий спрей и еще 23 новинки июля.

Парфюмерная вода Thameen Imperial Crown

Корона Британской империи в интерпретации парфюмеров бренда собрана из элеми, перцев, ладана и кожи.

Цена 21 100 р.
Набор свечей Flame Moscow Sun

Три летних аромата бренда, объединенные темой лета: пряный цитрусовый Cora, цветочный Lina и почти что съедобный Anette.

Цена 3200 р.
Хайлайтер Essence Berry On

Теплый персиковый хайлайтер подойдет тем, кто не любит блестящее выбеливание, а предпочитает естественное сияние.

Цена 385 р.
Тканевая маска Biotherm Aqua Pure

Внутри основы маски классический компонент бренда — экстракт термального планктона. К нему добавили салициловую кислоту для лучшего очищения кожи.

Цена 650 р.
Мицеллярный гель для умывания «Чистая линия» Natura

В новой линейке Natura «Чистая линия» отменила все, что хоть как‑то могло ассоциироваться с ненатуральностью: искусственные красители, силиконы.

Цена 159 р.
Шампунь Elseve «Эксперт цвета»

Шампунь для холодного блонда, который теперь можно найти в любом магазине у дома.

Цена 276 р.
Пенка для умывания Fact

Пантенол и мягкие ПАВ в составе средства для умывания обещают не только не сушить кожу, но и слегка увлажнить ее.

Цена 493 р.
Бодрящие маски для лица Frudia

Маска за положенные 20 минут придаст коже немного свежести, а цвет лица сделает здоровее — отличный экспресс-уход.

Цена 240 р. за набор из трех масок
YSL Beauty Capeline

Окутывающий, словно шерстяной капюшон, белоцветочный аромат, разбавленный цитрусовыми нотами.

Цена 14 146 р.
Восстанавливающий лосьон для лица Origins Dr. Andrew Weil Mega-Mushroom

Усиленная версия тоника, за раз снимающая покраснение кожи. Актуально, если вам удалось найти солнце этим летом.

Цена 1690 р.
Пудра Guerlain Météorites Brazilian Fizz

Легендарные «метеориты» в этом сезоне приземлились в Бразилию — отсюда такой принт на флаконе и теплые персиковые шарики внутри.

Цена 4305 р.
Туалетная вода Gucci Flora Gorgeous Gardenia

В лаконичном и от этого очень цепляющем лавандовом флаконе скрывается знакомое сочетание ягод и белых цветов.

Цена 6260 р.
Парфюмерная вода Cacharel Yes I Am Fabulous

Модный оттенок помады гипертрофированных размеров пахнет жасмином, сандалом и ванилью.

Цена 3005 р.
Маска для восстановления волос L’Oreal Professionnel Masque Serie Expert Pro Longer

Работающее средство на случай, если после домашних карантинных экспериментов хочется вернуть волосы в порядок.

Цена 1970 р.
Туалетная вода Bvlgari Omnia Golden Citrine

Вдохновленный летним аттракционном — колесом обозрения, Golden Citrine пахнет мандарином, персиком и иланг-илангом.

Цена 5199 р.
Туалетная вода Guerlain Aqua Allegoria Granada Salvia

Огромный стеклянный графин гранатового сока с апельсинами и веточками красной смородины.

Цена 5995 р.
Дезодорант-стик без солей алюминия Pure Deo Co

Австралийский бренд экодезодорантов выпускает крайне симпатичные экземпляры, идеально вписывающиеся в красивые инстаграм-фото.

Цена 539 р.
Масло-спрей для пляжных волн Kérastase Soleil

Двухфазный спрей, который, с одной стороны, позаботится о защите волос, а с другой, поможет с отпускной укладкой.

Цена 2390 р.
Блеск для губ Armani Beauty Ecstasy Mirror

Особенная текстура позволяет блеску быть максимально сияющим и при этом не пренебрегать глубиной оттенка.

Цена 2950 р.
Гель для очищения кожи рук L’Occitane «Вербена»

Одна из самых приятных альтернатив приевшимся санитайзерам — не отвлекающий, комфортный запах и грамотный состав.

Цена 1490 р.
Уплотняющий спрей для волос Redken Brews

Несмотря на явный прицел в мужскую аудиторию, спреи, уплотняющие волосы, нравятся и женщинам как дополнение к укладке коротких причесок.

Цена 825 р.
Стик для контура глаз Filorga Optim-Eyes Refresh

Косметическая замена кубику льда. В отличие от натуральной альтернативы, работает не только за счет холода, но и подключает активные ингредиенты.

Цена 2250 р.
Скраб Arcaya Derma Scrub

Один из немногих скрабов для лица, который может похвастаться почти полной атравматичностью и при этом достойными результатами после использования.

Цена 5500 р.
Фиксирующий спрей MAC Fix+

Линейка фиксаторов MAC получила ненавязчивые ароматы. Этот, к примеру, пахнет чаем и помогает взбодриться. То, что нужно во время утреннего макияжа.

Цена 1300 р.
Помада YSL Beauty Milk Tea Shop

Новая лимитированная коллекция оттенков помад YSL вдохновлена сливочными напитками, карамельными конфетами и пряным чаем.

Цена 3031 р.