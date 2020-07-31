Дезодорант для инстаграма, бодрящий спрей и еще 23 новинки июля.
Корона Британской империи в интерпретации парфюмеров бренда собрана из элеми, перцев, ладана и кожи.
Три летних аромата бренда, объединенные темой лета: пряный цитрусовый Cora, цветочный Lina и почти что съедобный Anette.
Теплый персиковый хайлайтер подойдет тем, кто не любит блестящее выбеливание, а предпочитает естественное сияние.
Внутри основы маски классический компонент бренда — экстракт термального планктона. К нему добавили салициловую кислоту для лучшего очищения кожи.
В новой линейке Natura «Чистая линия» отменила все, что хоть как‑то могло ассоциироваться с ненатуральностью: искусственные красители, силиконы.
Шампунь для холодного блонда, который теперь можно найти в любом магазине у дома.
Пантенол и мягкие ПАВ в составе средства для умывания обещают не только не сушить кожу, но и слегка увлажнить ее.
Маска за положенные 20 минут придаст коже немного свежести, а цвет лица сделает здоровее — отличный экспресс-уход.
Окутывающий, словно шерстяной капюшон, белоцветочный аромат, разбавленный цитрусовыми нотами.
Усиленная версия тоника, за раз снимающая покраснение кожи. Актуально, если вам удалось найти солнце этим летом.
Легендарные «метеориты» в этом сезоне приземлились в Бразилию — отсюда такой принт на флаконе и теплые персиковые шарики внутри.
В лаконичном и от этого очень цепляющем лавандовом флаконе скрывается знакомое сочетание ягод и белых цветов.
Модный оттенок помады гипертрофированных размеров пахнет жасмином, сандалом и ванилью.
Работающее средство на случай, если после домашних карантинных экспериментов хочется вернуть волосы в порядок.
Вдохновленный летним аттракционном — колесом обозрения, Golden Citrine пахнет мандарином, персиком и иланг-илангом.
Огромный стеклянный графин гранатового сока с апельсинами и веточками красной смородины.
Австралийский бренд экодезодорантов выпускает крайне симпатичные экземпляры, идеально вписывающиеся в красивые инстаграм-фото.
Двухфазный спрей, который, с одной стороны, позаботится о защите волос, а с другой, поможет с отпускной укладкой.
Особенная текстура позволяет блеску быть максимально сияющим и при этом не пренебрегать глубиной оттенка.
Одна из самых приятных альтернатив приевшимся санитайзерам — не отвлекающий, комфортный запах и грамотный состав.
Несмотря на явный прицел в мужскую аудиторию, спреи, уплотняющие волосы, нравятся и женщинам как дополнение к укладке коротких причесок.
Косметическая замена кубику льда. В отличие от натуральной альтернативы, работает не только за счет холода, но и подключает активные ингредиенты.
Один из немногих скрабов для лица, который может похвастаться почти полной атравматичностью и при этом достойными результатами после использования.
Линейка фиксаторов MAC получила ненавязчивые ароматы. Этот, к примеру, пахнет чаем и помогает взбодриться. То, что нужно во время утреннего макияжа.
Новая лимитированная коллекция оттенков помад YSL вдохновлена сливочными напитками, карамельными конфетами и пряным чаем.