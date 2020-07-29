Российская группа Little Big выпустила свою первую коллекцию для детей и подростков от 5 до 15 лет. Основа небольшого релиза — три дизайна футболок с принтами логотипа коллектива и надписями «Little Big Kids» и «Skibidi». Также в коллекции представлены белая панама, черный рюкзак, яркие носки и браслеты-резинки — все с брендингом группы.