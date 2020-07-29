Ни для кого не секрет, что The Notorious B.I.G. — одна из важнейших величин в истории хип-хопа. Ныне покойному рэперу не раз посвящали коллекции и релизы самые разные бренды и дизайнеры. К числу последних присоединился британский ювелир Джонни Хокстон, создавший камеру для благовоний в виде бюста The Notorious B.I.G.

Керамическое изделие состоит из двух секций — головы и плеч. Отверстия для установки благовоний расположены с тыльной стороны бюста. Зная, что рэпер был заядлым курильщиком, неудивительно, что ароматный дым будет выходить через ноздри.