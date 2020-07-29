Баскетбольные, универсальные, гибридные и еще 8 пар кроссовок, на которые стоит обратить внимание

Sankuanz Low Top Sneakers

Китайский бренд выпустил модель, показанную на прошлой Неделе моды в Париже. Придется по душе ценителям баскетбольной эстетики.

Цена 25 405 р.
Fear of God 101 Backless Sneaker

Идеальный гибрид кед и мюлей на лето и раннюю осень от Джерри Лоренцо.

Цена 24 399 р.
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

После коллаборации со Stussy Nike начал выпускать сольные версии заметной модели кроссовок из 2000-х.

Цена 9684 р.
Reebok Zig Kinetica [Ree]cycled

В рамках линейки [Ree]cycled спортивный бренд выпустил экологичную версию своей ключевой модели в этом сезоне.

Цена 9999 р.
Saucony Grid Web

Американский бренд возвращает в свой арсенал ретроранеры из нулевых.

Цена 13 290 р.
Adidas Consortium x Alife Nizza Hi

Для коллаборации с немецким брендом Alife не стали перепридумывать велосипед. Обошлись беспроигрышной расцветкой и броским лого.

Цена 7119 р.
Saucony Jazz 4000

Слегка недооцененные кроссовки из семейства Jazz, незаслуженно остающиеся в тени одноименной модели.

Цена 8990 р.
AFFIX x Asics Novablast

Лондонский бренд вновь объединился с Asics для совместного релиза, и в этот раз у сторон получились более понятные кроссовки.

Цена 9519 р.
Nike ISPA OverReact FlyKnit

Эффектная модель из линейки ISPA — своего рода преемник модели React Element 87.

Цена 14 499 р.
Vans Vault UA OG Era LX

Всеми любимые эксперименты скейтерского бренда с паттернами — теперь и в премиальной линейке Vault.

Цена 4719 р.
Jonah Hill x adidas Originals Superstar

Очередной виток сотрудничества немецкого бренда и американского актера — совместная версия кроссовок-юбиляров Superstar.

Цена 9999 р.