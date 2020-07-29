Баскетбольные, универсальные, гибридные и еще 8 пар кроссовок, на которые стоит обратить внимание
Китайский бренд выпустил модель, показанную на прошлой Неделе моды в Париже. Придется по душе ценителям баскетбольной эстетики.
Идеальный гибрид кед и мюлей на лето и раннюю осень от Джерри Лоренцо.
После коллаборации со Stussy Nike начал выпускать сольные версии заметной модели кроссовок из 2000-х.
В рамках линейки [Ree]cycled спортивный бренд выпустил экологичную версию своей ключевой модели в этом сезоне.
Американский бренд возвращает в свой арсенал ретроранеры из нулевых.
Для коллаборации с немецким брендом Alife не стали перепридумывать велосипед. Обошлись беспроигрышной расцветкой и броским лого.
Слегка недооцененные кроссовки из семейства Jazz, незаслуженно остающиеся в тени одноименной модели.
Эффектная модель из линейки ISPA — своего рода преемник модели React Element 87.
Всеми любимые эксперименты скейтерского бренда с паттернами — теперь и в премиальной линейке Vault.
Очередной виток сотрудничества немецкого бренда и американского актера — совместная версия кроссовок-юбиляров Superstar.