Тема головных уборов закрыта. На молнию.

Испытывать симпатию к Джонатану Андерсону можно по разным причинам. И одна из них — отменный вкус к аксессуарам и умение взглянуть на классические предметы по-новому (вспомните хотя бы тот необычный головной убор).

Очередная новинка британского дизайнера не стала исключением — это аккуратная кожаная сумка в форме пятипанельной бейсболки. Аксессуар выполнен из полированной телячьей кожи и оснащен длинным ремешком (тоже из кожи), позволяющим носить ее на на плече (или через плечо). Завершает дизайн контрастная белая строчка, застежка-молния и внутренняя отделка из бежевой замши.

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Сумки в форме бейсболок уже поступили в продажу. Купить их можно у избранных ретейлеров JW Anderson, в числе которых Ssense. Стоимость сумки вне зависимости от расцветки (красной или черной) составляет 395 долларов.

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