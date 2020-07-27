В основу нового релиза Tokyo Trio лег классический и, возможно, самый узнавай силуэт Asics — GEL-Lyte III. Как можно догадаться по названию, в него вошли три версии кроссовок, и вдохновлены они японской столицей.

Сотрудничество Ронни Файга и японского спортивного бренда началось еще в 2007 году. С тех пор стороны выпустили немало успешных коллабораций. Пришло время для еще одной.

Первая получила черно-лососевый верх из замши с золотистыми полосами. Это своего рода отсылка к дебютному релизу сторон — 252 Pack 2007 года. Одну из расцветок, которая была доступна эксклюзивно в Японии, Ронни особенно хотел привезти в Штаты. Спустя 13 лет его мечта отчасти реализовалось.

Вторая пара с комбинированным верхом из белой сетки и бело-серой замши вдохновлена вишневым деревом йошино. Во время цветения его бутоны становятся светло-розовыми — как и полоски на кроссовках.

Третья пара — единственная из релиза с кожаным верхом — получила лаконичную белую расцветку с золотыми полосками. Этакий привет Олимпийским играм в Токио, которые в итоге перенесли на следующий год.

Совместный релиз Ронни Файга и Asics — Tokyo Trio — поступит в продажу уже сегодня в 18.00 по московскому времени. Купить кроссовки можно будет на официальном сайте Kith. Цена за пару в любой из трех расцветок составит 180 долларов.