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Вирджил Абло расширяет Off-White и запускает направление Active, которое будет создавать одежду для спорта. Дебютная коллекция уже появилась на сайте бренда. В женскую часть вошли бра, лонгсливы, велосипедки и легинсы. Каждая позиция выполнена из технологичных материалов и доступна в трех цветовых решениях — черном, розовом и белом с абстрактным узором.
Мужская часть получилась более вариативной. Помимо термобелья, футболок, лонгсливов и шорт в нее также вошли худи и куртка с карманами, носки и две сумки.
Мужские и женские вещи из дебютной коллекции Off-White Active уже доступны на сайте бренда. Цены варьируются от 3585 рублей за мужские носки до 31 630 рублей за куртку.