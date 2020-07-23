Этим летом московский магазин Belief, известный своей селекцией добротных японских брендов, сменил адрес. В начале июля он переехал из Леонтьевского переулка в поп-ап-пространство под Крымским мостом.

На новом месте магазин открыл выставку стрит-арт-художника Кирилла Лебедева (Кто). В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с серией графики (более 50 работ на бумаге и кальке), а также с двумя холстами, написанными для совместного проекта. Выставка продлится до 17 августа. В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции перед посещением требуется запись. Оформить ее можно здесь.