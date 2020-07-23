Levi’s выпускает еще одну капсульную коллекцию совместно с франшизой комиксов Peanuts. Ключевой мотив релиза — увлечение пса бигля Снупи разными видами спорта: бейсболом, теннисом и футболом.

Ко всеобщему удивлению, в релиз не вошли позиции из денима. Вместо них — целый ряд ярких футболок, свитшотов и худи с узнаваемой графикой. За принты, к слову, отвечали художники из команды Чарлза Шульца, создателя Peanuts. Помимо базы, в коллекцию также вошла непривычная для бренда позиция — спортивный костюм. Немногие знают, что за экипировку сборной США на Олимпийский играх 1984 года отвечал Levi’s. Именно тот спортивный костюм был взят за основу новинки.