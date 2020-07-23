Вся прибыль будет направлена в фонд, оказывающий поддержку молодым людям в борьбе с зависимостью, тревогой и депрессией.
Американский бренд выпустил капсульную коллекцию мерча к недавно вышедшему посмертному альбому Juice WRLD — «Legends Never Die». В релиз вошли худи, лонгсливы, футболки и банданы. Каждая позиция украшена специальными принтами (портретом рэпера или названием новой пластинки) и доступна в двух цветовых решениях.
Вся прибыль с продажи мерча будет направлена фонду Live Free 999, основанного матерью покойного исполнителя. Организация оказывает поддержку молодым людям в борьбе с зависимостями, тревогами и депрессиями.
Коллекция мерча к альбому «Legends Never Die» доступна на специальном сайте. Худи обойдутся в 125 долларов, лонгсливы — в 80 долларов, футболки и банданы — в 50 долларов.