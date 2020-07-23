Вся прибыль будет направлена в фонд, оказывающий поддержку молодым людям в борьбе с зависимостью, тревогой и депрессией.

Американский бренд выпустил капсульную коллекцию мерча к недавно вышедшему посмертному альбому Juice WRLD — «Legends Never Die». В релиз вошли худи, лонгсливы, футболки и банданы. Каждая позиция украшена специальными принтами (портретом рэпера или названием новой пластинки) и доступна в двух цветовых решениях.

Вся прибыль с продажи мерча будет направлена фонду Live Free 999, основанного матерью покойного исполнителя. Организация оказывает поддержку молодым людям в борьбе с зависимостями, тревогами и депрессиями.