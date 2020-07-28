Под конец этого лета нас ожидает расширение в декоративной линейке Gucci Beauty. В уже существующую линейку губных помад Rouge à Lèvres Satin добавятся три новых оттенка — с розовым, красным и оранжевым подтонами. Кроме того, марка запустит два новых продукта: бронзирующую пудру в пяти оттенках и, самое интересное, лаки для ногтей. В пятерку лаков бренда вошли классический бежевый, черный и красный, а разбавили их два более летних оттенка — салатовый и бирюзовый.