Не ожидали?
За последний год люксовые бренды выпустили предостаточно всевозможных кейсов для наушников AirPods. Судя по всему, теперь пришло время для нового аксессуара. В сети появились фотографии сережек Louis Vuitton, предназначенных для беспроводных наушников. Нет, о проколах думать не придется, они будут крепиться как каффы.
Как видно на фотографии, украшение золотого оттенка будет дополнено маленькими цепочками с медальонами. Один из них, разумеется, представляет собой фирменную монограмму Louis Vuitton.
Официальной информации о серьгах для AirPods на данный момент нет. Но, по информации западных СМИ, релиз украшения запланирован в этом месяце, а его стоимость составит 350 долларов.