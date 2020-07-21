За последний год люксовые бренды выпустили предостаточно всевозможных кейсов для наушников AirPods. Судя по всему, теперь пришло время для нового аксессуара. В сети появились фотографии сережек Louis Vuitton, предназначенных для беспроводных наушников. Нет, о проколах думать не придется, они будут крепиться как каффы.

Как видно на фотографии, украшение золотого оттенка будет дополнено маленькими цепочками с медальонами. Один из них, разумеется, представляет собой фирменную монограмму Louis Vuitton.