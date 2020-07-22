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Замысловатая интерпретация лонгслива от Сэмюэля Росса. Вместо привычного хлопка — нейлон.
Минималистичный аксессуар для тех, кто придерживается позиции «красота в деталях».
Та самая неформальная рубашка, которую захочется носить каждый день.
Массивные мюли из денима лучше всего сочетать с таким же джинсовым луком.
Узнаваемый элемент бренда —фирменная застежка — на месте.
Блестящие во всех смыслах кеды из коллаборации американского бренда и британского дизайнера.
Эффектные кроссовки с эффектом плавящейся подошвы от лос-анджелесского бренда «424».
Один из фаворитов Канье Уэста и не успевшая надоесть модель Powerphase.
Недооцененные кроссовки Air Max Triax 96. Переиздание идеальной модели из середины 90-х.
Роскошные лоферы с кисточками и вставками, имитирующими змеиную кожу.
Бренд, как всегда, обыгрывает в аксессуарах банальные вещи. Например, пластиковую стяжку.
Кислотное средство при регулярном использовании поможет стереть следы акне. Обладателям чувствительной кожи стоит пользоваться с осторожностью.
Основатель бренда теперь занимает должность креативного директора Givenchy. Так что, возможно, похожие ботинки вы скоро увидите в сегменте подороже.
Универсальный красный оттенок и стойкость, которая выдержит даже маску.
Жидкая помада с необычным матово-металлическим финишем — и сверкает, и хорошо держится.
Редкий случай красной туши в люксовом бренде.
Набор путешественника с шестеркой парфюмов, специальным чехлом и даже воронкой для разлива.
Смесь цитрусовых всех сортов с хвоей и бальзамом.
Лилия через призму CDG — не душистый цветок, а скорее плотные зеленые листья.
Горький чай и мятная свежесть — сдержанный, но нестандартный освежающий аромат.
Мужской одеколон в современном прочтении модных американских парфюмеров.
Кокосовый аромат напоминающий любимое средство от загара.
Легкий аромат с цитрусово-фруктовыми нотами, который не будет надоедать летом.
Один из самых непривычных мужских ароматов: одновременно свежий морской аккорд и чернила с восточными специями.