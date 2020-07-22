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Парка Fred Perry

Образцовая парка, которую можно будет надеть еще до наступления осени.

Цена 19 593 р. вместо 27 990 р.
Тренч Mr P.

Классический тренч без излишеств из водостойкого материала и в сдержанном сером цвете.

Цена £103 вместо £345
Пиджак Dries Van Noten

Стеганый пиджак из материала с нарочито «помятым» эффектом.

Цена 20 670 р. вместо 68 900 р.
Куртка Liam Hodges

Кивок в сторону мотоэстетики в исполнении британского дизайнера Лиама Ходжеса.

Цена 13 519 р. вместо 33 999 р.
Бомбер Fred Perry

Базовый бомбер для тех, кто устал от традиционных Alpha Industries.

Цена 10 995 р. вместо 21 990 р.
Плащ Pop Trading Company

Более практичная версия классического плаща — из легкого нейлона.

Цена 5680 р. вместо 13 671 р.
Куртка Cav Empt

Эффектная флиска с капюшоном — как идеальное вложение в осенне-зимний гардероб.

Цена £150 вместо £375
Жилет Obey

Жилетка с обилием карманов для любителей придать образам аутдор-блеска.

Цена 3995 р. вместо 7990 р.
Жилет Drôle de Monsieur

Взгляните на жилет из денима как на альтернативу джинсовке.

Цена 7102 р. вместо 17 187 р.
Куртка Polythene* Optics

Практичная ветровка, которую можно носить с собой в рюкзаке.

Цена 9300 р. вместо 18 600 р.
Куртка Pop Trading Company

Легкая летняя куртка для прохладных вечеров.

Цена 5165 р. вместо 12 500 р.
Свитер JW Anderson

Джонатан Андерсон всегда был хорош в вопросах свитеров. И этот — лишнее тому подтверждение.

Цена 29 300 р. вместо 58 600 р.
Худи Billionaire Boys Club

BBC — знатные любители космоса. Эта толстовка необычной расцветки — лишнее тому подтверждение.

Цена 11 495 р. вместо 22 990 р.
Худи Alife

Еще одно худи в гардероб. Только яркое.

Цена 8495 р. вместо 16 990 р.
Поло Martine Rose

Оптимальная, учитывая погоду в Москве, вариация поло — с длинными рукавами и из более плотного материала.

Цена 8400 р. вместо 16 800 р.
Свитшот Know Wave

Красивый свитшот из коллекции мерча независимой онлайн-радиостанции Know Wave.

Цена 4390 р. вместо 13 280 р.
Джинсы Jacquemus

Необычная интерпретация рабочих джинс от Симона Порта Жакмюса.

Цена 29 820 р. вместо 42 600 р.
Джинсы Edwin

Добротные темные джинсы от японских классиков.

Цена 4399 р. вместо 11 119 р.
Лонгслив A-Cold-Wall*

Замысловатая интерпретация лонгслива от Сэмюэля Росса. Вместо привычного хлопка — нейлон.

Цена 12 719 р. вместо 32 399 р.
Рубашка Mr P.

Свежая вариация классического узора — клетки.

Цена £58 вместо £145
Рубашка Folk

Гавайская рубашка для тех, кто не любит гавайские рубашки.

Цена £48вместо £120
Визитница Raf Simons

Минималистичный аксессуар для тех, кто придерживается позиции «красота в деталях».

Цена 7600 р. вместо 15 200 р.
Рубашка Aimé Leon Dore

Та самая неформальная рубашка, которую захочется носить каждый день.

Цена £49 вместо £165
Мюли Nodaleto

Массивные мюли из денима лучше всего сочетать с таким же джинсовым луком.

Цена 18 285 р. вместо 45 713 р.
Шлепанцы 1017 ALYX 9SM

Узнаваемый элемент бренда —фирменная застежка — на месте.

Цена 22 146 р. вместо 44 293 р.
Кеды Converse x JW Anderson

Блестящие во всех смыслах кеды из коллаборации американского бренда и британского дизайнера.

Цена 5500 р. вместо 11 000 р.
Кроссовки «424»

Эффектные кроссовки с эффектом плавящейся подошвы от лос-анджелесского бренда «424».

Цена 19 400 р. вместо 38 600 р.
Кроссовки adidas Originals

Один из фаворитов Канье Уэста и не успевшая надоесть модель Powerphase.

Цена 3599 р. вместо 7119 р.
Кеды Converse

В меру яркие кеды на лето.

Цена 3599 р. вместо 7119 р.
Кроссовки Nike

Недооцененные кроссовки Air Max Triax 96. Переиздание идеальной модели из середины 90-х.

Цена 4719 р. вместо 9199 р.
Лоферы Fred Perry x George Cox

Роскошные лоферы с кисточками и вставками, имитирующими змеиную кожу.

Цена 8495 р. вместо 16 990 р.
Кольцо на два пальца Ambush

Бренд, как всегда, обыгрывает в аксессуарах банальные вещи. Например, пластиковую стяжку.

Цена 22 146 р. вместо 44 293 р.
Гель для проблемной кожи Peter Thomas Roth

Кислотное средство при регулярном использовании поможет стереть следы акне. Обладателям чувствительной кожи стоит пользоваться с осторожностью.

Цена 2700 р. вместо 5400 р.
Ботинки Alyx

Основатель бренда теперь занимает должность креативного директора Givenchy. Так что, возможно, похожие ботинки вы скоро увидите в сегменте подороже.

Цена 33 490 р. вместо 66 990 р.
Помада Giorgio Armani Lip Magnet

Универсальный красный оттенок и стойкость, которая выдержит даже маску.

Цена 1299 р. вместо 2955 р.
Помада YSL Tatouage Couture The Metallics

Жидкая помада с необычным матово-металлическим финишем — и сверкает, и хорошо держится.

Цена 899 р. вместо 3185 р.
Тушь для ресниц Givenchy Disturbia

Редкий случай красной туши в люксовом бренде.

Цена 999 р. вместо 2245 р.
Набор ароматов Wide Society Olfactive Trail

Набор путешественника с шестеркой парфюмов, специальным чехлом и даже воронкой для разлива.

Цена 4999 р. вместо 7500 р.
Парфюмерная вода WienerBlut Hesperia

Смесь цитрусовых всех сортов с хвоей и бальзамом.

Цена 5960 р. вместо 14 900 р.
Туалетная вода Comme des Garçons Olfactory Library Series 1 Leaves Lily

Лилия через призму CDG — не душистый цветок, а скорее плотные зеленые листья.

Цена 3999 р. вместо 7880 р.
Парфюмерная вода Atkinsons Mint & Tonic

Горький чай и мятная свежесть — сдержанный, но нестандартный освежающий аромат.

Цена 7999 р. вместо 15 275 р.
Парфюмерная вода DS & Durga Amber Teutonic

Мужской одеколон в современном прочтении модных американских парфюмеров.

Цена 6999 р. вместо 11 900 р.
Парфюмерная вода Estée Lauder Bronze Goddess

Кокосовый аромат напоминающий любимое средство от загара.

Цена 3999 р. вместо 6410 р.
Aqua Allegoria Passiflora Guerlain

Легкий аромат с цитрусово-фруктовыми нотами, который не будет надоедать летом.

Цена 3699 р. вместо 5995 р.
Туалетная вода Comme des Garçons 2

Один из самых непривычных мужских ароматов: одновременно свежий морской аккорд и чернила с восточными специями.

Цена 6499 р. вместо 10 120 р.