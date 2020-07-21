Neighborhood продолжает выпускать, возможно, самые красивые камеры для благовоний. Очередная новинка выполнена в узнаваемом стиле и не уронила заданной планки.

Керамическая камера, созданная совместно с лос-анджелесским тату-художником Dr. Woo, выполнена в форме руки, которая держит розу. А прямо на пестике цветка расположен позолоченный череп.

Рука украшена татуировками авторства Dr. Woo, среди которых две змеи, образующие спираль, всяческие геометрические узоры, паутина и человек в капюшоне с крыльями бабочки. Постамент камеры декорирован брендингом сторон и надписями «Los Angeles * Tokyo» и «Angel of Mercy».