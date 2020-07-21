«Ночлежка» и Vsemayki выпустили худи и футболки в поддержку бездомных. 25% с продажи каждой вещи будут направлены на гуманитарные и социальные проекты благотворительной организации: работу приютов, ночного автобуса, консультационных служб в Москве и Санкт-Петербурге. Как уверяют стороны, несмотря на пожертвования в размере ¼ от стоимости худи или футболки, интернет-магазин на этом не заработает — остаток будет покрывать большую часть затрат на производство.

На выбор доступны вещи в трех фирменных цветах «Ночлежки» — белом, черном и желтом. На всех нанесены специальные авторские принты: «На пути к дому», «Чтобы человек вернулся к людям», «Помогаем тем, от кого отказались другие», «Ты не один», «#язаночлежкувмоскве». Купить футболки и худи можно в специальном разделе на сайте Vsemayki. Цены варьируются от 1050 рублей за футболку до 3290 рублей за худи.