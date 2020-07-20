Бренд Giorgio Armani переходит на сторону устойчивого развития. Большим шагом в этом направлении стал выпуск аромата My Way. Ингредиенты аромата были получены в соответствии с принципами справедливой торговли, а спиртовая основа получена органически — из сахарной свеклы. К тому же каждый элемент флакона подлежит переработке.

Примечательно, что кроме стандартных флаконов в 30, 50 и 90 мл производитель выпустил рефилл для перезаполнения емкостью 150 мл, что позволило существенно снизить расходы на упаковку.