Тренд на осознанность в олицетворении классического бренда.
Бренд Giorgio Armani переходит на сторону устойчивого развития. Большим шагом в этом направлении стал выпуск аромата My Way. Ингредиенты аромата были получены в соответствии с принципами справедливой торговли, а спиртовая основа получена органически — из сахарной свеклы. К тому же каждый элемент флакона подлежит переработке.
Примечательно, что кроме стандартных флаконов в 30, 50 и 90 мл производитель выпустил рефилл для перезаполнения емкостью 150 мл, что позволило существенно снизить расходы на упаковку.
В составе композиции My Way собраны ноты бергамота, флердоранжа, туберозы, жасмина, ванили, кедра и белого мускуса. Аромат появится в продаже 10 августа и будет эксклюзивно представлен в онлайн-магазине бренда и бутике в ТРК «Атриум». Повсеместная продажа начнется 23 августа. Цены на новинку начинаются от 5750 р. за 30 мл и заканчиваются 10 850 р. за рефилл.