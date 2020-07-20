Косметический бренд владелицы телеграм-канала don’t touch my face Адэль Мифтаховой объявил о расширении ассортимента. Новым продуктом стало средство для умывания с щадящей формулой. Сама Адэль в своем блоге не раз говорила о важности мягкого очищения кожи, поэтому новое средство получило непенящуюся формулу, увлажняющие компоненты в составе и отсутсвие отдушки.