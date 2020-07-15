Японский масс-маркет-бренд продолжает расширять линейку футболок с принтами UT. Очередной релиз, получивший название Cats Are Purrfect!, как можно догадаться, посвящен кошкам. В него вошли яркие футболки с большими и маленькими принтами авторства Энди Уорхола и Леонардо Цугухару Фудзиты.

Релиз Cats Are Purrfect! уже поступил в продажу. Купить футболки можно в магазинах Uniqlo, а также на официальном сайте масс-маркет-бренда. Цены варьируются от 599 рублей за детские модели до 999 рублей за мужские и женские.