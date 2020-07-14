Джейден Смит и New Balance представили первую совместную работу — кроссовки Vision Racer. Разрабатывая дизайн, американский рэпер скрестил две любимые модели спортивного бренда — «1700» и X-Racer.

Ключевая деталь кроссовок в лиловой расцветке — массивная подошва, состоящая из трех блоков. Комбинированный верх модели сочетает сетку, замшу и кожаные детали. Завершают дизайн едва заметные подписи «Vision» вокруг кроссовок и на подошве.