Классический летний аромат бренда в новых продуктах и лимитированном оформлении.

Французский бренд косметики L’Occitane выпустил лимитированные коллекции классических линеек «Вербена» и «Вербена-цитрус». Над оформлением продуктов поработала художница Аюми Такахаси, заменив сдержанные рисунки пестрыми флоральными узорами. Обновился не только внешний вид продуктов, но и их ассортимент. Так, в линейке появились особенно актуальные новинки: охлаждающий лосьон и желе для тела, средство для ног «с холодком», дезодорант-бальзам и кремы-фраппе для тела и рук.

Крем для рук «Вербена», 690 р.

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Крем-фраппе для тела «Вербена», 2100 р.

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Охлаждающий мусс для ног «Вербена», 1990 р.

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Коллекция появится в продаже с середины июля.

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