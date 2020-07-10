Французский бренд косметики L’Occitane выпустил лимитированные коллекции классических линеек «Вербена» и «Вербена-цитрус». Над оформлением продуктов поработала художница Аюми Такахаси, заменив сдержанные рисунки пестрыми флоральными узорами. Обновился не только внешний вид продуктов, но и их ассортимент. Так, в линейке появились особенно актуальные новинки: охлаждающий лосьон и желе для тела, средство для ног «с холодком», дезодорант-бальзам и кремы-фраппе для тела и рук.