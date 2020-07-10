Классический летний аромат бренда в новых продуктах и лимитированном оформлении.
Французский бренд косметики L’Occitane выпустил лимитированные коллекции классических линеек «Вербена» и «Вербена-цитрус». Над оформлением продуктов поработала художница Аюми Такахаси, заменив сдержанные рисунки пестрыми флоральными узорами. Обновился не только внешний вид продуктов, но и их ассортимент. Так, в линейке появились особенно актуальные новинки: охлаждающий лосьон и желе для тела, средство для ног «с холодком», дезодорант-бальзам и кремы-фраппе для тела и рук.
Крем для рук «Вербена», 690 р.
Крем-фраппе для тела «Вербена», 2100 р.
Гель для душа «Вербена», 1490 р.
Охлаждающий лосьон для тела «Вербена», 2100 р.
Охлаждающее желе для тела «Веребена-цитрус», 2100 р.
Крем-фраппе для рук «Вербена», 690 р.
Сахарный скраб для тела «Вербена-цитрус», 1750 р.
Туалетная вода «Вербена», 4600 р.
Туалетная вода «Вербена-цитрус», 4600 р.
Дезодорант-бальзам «Вербена», 1890 р.
Охлаждающий мусс для ног «Вербена», 1990 р.
Коллекция появится в продаже с середины июля.