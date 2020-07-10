Привет из детства.

Kith выпускает совместную коллекцию с франшизой Looney Tunes. В релиз, вдохновленный культовой анимационной вселенной, вошли джинсовка и университетский бомбер с нашивками, вязаные свитера, а также целый ряд худи и футболок. На вещах из коллекции появятся всеми любимые герои Looney Tunes: Багз Банни, Тасманский Дьявол, Хитрый Койот, Даффи Дак, кот Сильвестр и Твити, бандит Йосемити Сэм, а также Марсианин Марвин.

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Для поддержки релиза, стороны также отрисовали необычный лукбук, где часть вещей из коллекции примерил кролик Багз Банни. Кроме того, Looney Tunes выпустит на сайте Kith специальную анимационную короткометражку, героем которой станет основатель бренда Ронни Файг.