Аксессуары новой реальности.
Японский бренд Jam Home Made выпустил капсулу необычных брелоков. Массивные аксессуары, выполненные из гигиеничной и долговечной нержавеющей стали, предназначены для сокращения контактов с поверхностями в общественных местах.
С помощью серебристых брелоков можно открывать двери, ими можно нажимать на экран банкомата или кнопки лифта, а также использовать как импровизированный крючок для сумки.
Капсула брелоков Jam Home Made уже поступила в продажу. Купить аксессуары можно на официальном сайте бренда. Цены варьируются от 6600 (приблизительно 4400 рублей) до 7700 иен (приблизительно 5100 рублей).