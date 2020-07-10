Японский бренд Jam Home Made выпустил капсулу необычных брелоков. Массивные аксессуары, выполненные из гигиеничной и долговечной нержавеющей стали, предназначены для сокращения контактов с поверхностями в общественных местах.

С помощью серебристых брелоков можно открывать двери, ими можно нажимать на экран банкомата или кнопки лифта, а также использовать как импровизированный крючок для сумки.