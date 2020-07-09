Британский дизайнер и основатель бренда имени себя Джонатан Андерсон опубликовал в инстаграм-аккаунте пост, в котором обвинил Converse в использовании своего дизайна.

Речь о модели Run Star Hike, которую стороны выпустили в прошлом году. Андерсон придумал ее специально для коллаборации: использовал верх классических кед Chuck Taylor All Star и установил его на массивную рифленую подошву.

Совместная пара Converse и J.W.Anderson выходила в нескольких расцветках и имела большой успех. В этом году Converse перевыпустил массивные кеды самостоятельно. По мнению Андерсона, бренд понял, что модель хорошо продается, и решил использовать ее на регулярной основе без привлечения дизайнера.

Вполне возможно, что между сторонами сложилось банальное недопонимание. Так или иначе, Converse пока никак не отреагировал на заявление Андерсона. Возможно, в ближайшие дни ситуация прояснится.