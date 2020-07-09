Спортивный бренд объединился с изданием Nice Kicks и дизайнером кроссовок Фрэнком Кукером (ранее он работал с Jordan) для выпуска очередной интерпретации персональной модели Аллена Айверсона Question Mid. Релиз посвящен главному хобби культового баскетболиста — рыбалке.

Отсюда и лаконичая расцветка с земляными оттенками серого и бежевого, голубыми акцентами на боковых панелях, а также с яркими вставками желтого, фиолетового и красного цветов. Силуэт пары не претерпел никаких изменений и сохранил узнаваемый дизайн 1996 года. На задних частях кроссовок в области пяток нанесены логотипы Аллена Айверсона «3» и Nice Kicks.