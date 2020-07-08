Непозволительная ошибка крупного ретейлера.
На прошлой неделе раздел с декоративными коврами онлайн-ретейлера Shein пополнился мусульманскими молитвенными ковриками. Кроме ошибочной приписки в разряд «декоративных» часть из них была подписана как «греческие ковры с кисточками».
Первой внимание на это обратила 24-летняя пакистанская журналистка из Англии Хадиджа Ризви. Девушка опубликовала гневный пост в инстаграме. Хадиджа назвала это оскорбительным по отношению к верующим людям.
Публикация разлетелась, скандал набрал обороты, а Shein получил множество жалоб. После этого ковры были сняты с продажи на сайте. Спустя какое‑то время ретейлер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте официальное обращение к клиентам, где извинился и пообещал не допускать подобных ошибок в будущем.