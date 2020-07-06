Если не хватает на автомобиль Tesla

1 июля акции Tesla выросли до рекордной отметки $1200 за штуку, а компания обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире с капитализацией $209 млрд. На следующий день Илон Маск написал в своем твиттере, что выпустит короткие шорты для трейдеров, которые ставят на понижение акций Tesla.

Маск сдержал обещание, и вчера на сайте производителя появились короткие шорты, выполненные из красного сатина и декорированные золотистым брендингом. Сзади нанесен принт с надписью S3XY. Из‑за наплыва посетителей сайт Tesla на какое‑то время даже обвалился, но сейчас все в порядке. Цена за шорты, кстати, вполне приемлемая — $69,42.