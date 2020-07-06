Это ли не ажиотаж?
25 июня Dior запустил специальный сайт, через который можно было приобрести лимитированные кроссовки из коллаборации с Air Jordan в порядке живой очереди. Напомним, самый желанный релиз этого года был выпущен тиражом 13 000 экземпляров и только 8000 пар были доступны для покупки. Остальные 5000 были распределены между друзьями бренда и важными клиентами Dior.
Уже после ожидаемого солд-аута появилась статистика. Как сообщил президент Christian Dior Couture Пьетро Беккари, коллаборационные Air Jordan пытались приобрести 5 (!) миллионов человек. Розничная цена низкой версии составляла 2000 долларов, а высокой — 2200 долларов. Сейчас же на вторичном рынке стоимость низких кроссовок варьируется от 9000 до 40 000 долларов, высоких — от 12 000 до 37 000 долларов.