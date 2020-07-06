25 июня Dior запустил специальный сайт, через который можно было приобрести лимитированные кроссовки из коллаборации с Air Jordan в порядке живой очереди. Напомним, самый желанный релиз этого года был выпущен тиражом 13 000 экземпляров и только 8000 пар были доступны для покупки. Остальные 5000 были распределены между друзьями бренда и важными клиентами Dior.