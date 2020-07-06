Это ли не ажиотаж?

25 июня Dior запустил специальный сайт, через который можно было приобрести лимитированные кроссовки из коллаборации с Air Jordan в порядке живой очереди. Напомним, самый желанный релиз этого года был выпущен тиражом 13 000 экземпляров и только 8000 пар были доступны для покупки. Остальные 5000 были распределены между друзьями бренда и важными клиентами Dior.

Уже после ожидаемого солд-аута появилась статистика. Как сообщил президент Christian Dior Couture Пьетро Беккари, коллаборационные Air Jordan пытались приобрести 5 (!) миллионов человек. Розничная цена низкой версии составляла 2000 долларов, а высокой — 2200 долларов. Сейчас же на вторичном рынке стоимость низких кроссовок варьируется от 9000 до 40 000 долларов, высоких — от 12 000 до 37 000 долларов.

Подробности по теме
Блогер показал фото кроссовок Dior. Производители фейков приняли его ник за часть дизайна
Блогер показал фото кроссовок Dior. Производители фейков приняли его ник за часть дизайна