Французский модный дом представил очередную новинку — пушистую маску для глаз. Роскошный аксессуар выполнен из меха норки и атласного шелка. Лицевая пушистая сторона украшена узнаваемой монограммой Louis Vuitton , а резинка декорирована кожаным патчем с брендингом. Довершает ансамбль прямоугольный бархатный кейс для хранения и транспортировки маски.

Маска для глаз Louis Vuitton уже поступила в продажу. Купить ее можно на сайте и в избранных магазинах модного дома. Цена вопроса — 1120 долларов. Возможно, это самая дорогая маска для глаз.