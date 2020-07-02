Ну или почти.
Спортивный бренд продолжает отмечать юбилей своей культовой модели Superstar — в этом году кроссовкам с ракушкой на носке исполняется 50 лет. Специально к круглой дате adidas Originals подготовил множество релизов на базе узнаваемого силуэта. И один из них заслуживает особого внимания — шлепанцы Adilette с принтом по всей поверхности. Если смотреть на пару сверху, то можно увидеть изображение язычка, шнуровки и стельки от кроссовок.
Необычные шлепанцы уже поступили в продажу Adilette Superstar. Купить их можно на российском сайте спортивного бренда. Цена вопроса — 3999 рублей.
Напомним, это не первая попытка adidas Originals выпустить более расслабленную версию Superstar. Ранее бренд адаптировал дизайн классических кроссовок под мюли.