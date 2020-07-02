Спортивный бренд продолжает отмечать юбилей своей культовой модели Superstar — в этом году кроссовкам с ракушкой на носке исполняется 50 лет. Специально к круглой дате adidas Originals подготовил множество релизов на базе узнаваемого силуэта. И один из них заслуживает особого внимания — шлепанцы Adilette с принтом по всей поверхности. Если смотреть на пару сверху, то можно увидеть изображение язычка, шнуровки и стельки от кроссовок.