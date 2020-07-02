Британские мастера кастомизации Clothsurgeon выпустили куртку, сшитую из 4000 крошечных логотипов Champion. Такие обычно нашиты на правом рукаве толстовок спортивного бренда. На создание куртки, состоящей из нашивок С, ушло более ста часов работы. Доступна она, разумеется, в единственном экземпляре.

Просто приобрести такую куртку не получится. Чтобы получить шанс, нужно принять участие в розыгрыше. Для этого вы должны внести пожертвование для организации Operation Smile на сервисе Go Fund Me. Взнос автоматически cделает вас претендентом на куртку. Operation Smile — международная благотворительная организация, занимающаяся предоставлением бесплатной и высококачественной реконструктивной хирургии детям, родившимся с деформациями лица в странах с низким уровнем дохода.