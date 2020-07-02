Новый фильм Гая Ричи был хорош во всем. Особенно зрителей впечатлила работа с костюмами. У главных героев ленты был узнаваемый (и безупречный) стиль. Кто‑то аплодировал Микки Пирсону (Мэттью МакКонахи) за его навыки сочетания твидовых пиджаков и шерстяных кепок, кто‑то был без ума от Рэя (Чарли Ханнэм) и его верности современной британской классике, кто‑то симпатизировал Флетчеру (Хью Грант) и его слегка нелепому кожаному пиджаку-плащу. При этом никого не оставил равнодушным стиль тренера (Колин Фаррелл) и его подопечных «карапузов». Спортивные клетчатые костюмы с экрана захотели практически все.

Британский спортивный бренд Lonsdale сработал умно — объединился с франшизой и выпустил полноценную коллаборацию. В нее вошли идентичные костюмы в шести клетчатых расцветках — четыре традиционных и два с капюшонами.