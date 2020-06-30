Немецкий спортивный бренд и экологическая организация Parley for the Oceans отмечают пятую годовщину сотрудничества. В рамках совместной работы стороны создают экоинновации, работают над постепенным отказом от пластика в производстве и призывают изменить отношение к массовому потреблению.

Одной из самых интересных частей сотрудничества стали совместные релизы кроссовок. Верх этих моделей создавали из специального волокна, в состав которого входили утилизированные и переработанные пластиковые отходы и рыболовные сети, найденные в океане.

Приуроченный к юбилею релиз не стал исключением. В него вошли две расцветки кроссовок adidas Parley UltraBoost DNA. Дизайн новинки отличают вышитые контрастные линии, имитирующие волны океана. Как можно догадаться по названию, в основании совместной модели осталась фирменная мягкая подошва UltraBoost.