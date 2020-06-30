Экологичная модель, приуроченная к юбилею сотрудничества сторон.
Немецкий спортивный бренд и экологическая организация Parley for the Oceans отмечают пятую годовщину сотрудничества. В рамках совместной работы стороны создают экоинновации, работают над постепенным отказом от пластика в производстве и призывают изменить отношение к массовому потреблению.
Одной из самых интересных частей сотрудничества стали совместные релизы кроссовок. Верх этих моделей создавали из специального волокна, в состав которого входили утилизированные и переработанные пластиковые отходы и рыболовные сети, найденные в океане.
Приуроченный к юбилею релиз не стал исключением. В него вошли две расцветки кроссовок adidas Parley UltraBoost DNA. Дизайн новинки отличают вышитые контрастные линии, имитирующие волны океана. Как можно догадаться по названию, в основании совместной модели осталась фирменная мягкая подошва UltraBoost.
Кроссовки adidas Parley UltraBoost DNA уже поступили в продажу. Обе расцветки доступны на российском сайте спортивного бренда. Цена за пару составляет 13 999 рублей.