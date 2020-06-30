Уже выбрали своего покемона?
Компания Pokémon представила капсульную коллекцию помолвочных колец. В релиз, созданный совместно с ювелирным брендом Ginza Tanaka, вошли три модели.
Первая, инкрустированная бриллиантом 3 карата, получила два золотых уха, отсылающих к главному персонажу мультсериала — Пикачу. Вторая также с драгоценным камнем, расположенным между двумя «хвостами» (эта модель доступна в серебряном и золотом исполнениях). Третье кольцо более тонкое и традиционное — оно декорировано контуром головы Пикачу и маленьким камнем.
Заказать кольцо, вдохновленное Пикачу, можно на сайте Pokémon. Срок изготовления составит 8 недель. Цены варьируются от 115,5 до 345 тыс. йен (приблизительно 1072–3216 долларов).